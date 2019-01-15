消委會：漫遊收費相差9倍　過境深圳3分鐘收$1400

農曆新年將至，市民外遊時要慎選數據漫遊服務計劃，一不小心隨時收到「天價帳單」。李小姐兩年前曾向一間電訊公司申請日費計劃，早前她到訪深圳，不到2分鐘即收到600港元的數據漫遊收費短訊，再過1分鐘又收到短訊提示其漫遊費用已達1400港元，及暫停其漫遊功能。及後她再收到兩個短訊，指她的數據漫遊費用已超過4500港元，並提示她申請日費計劃。電訊公司指她的日費計劃已過期，須續約才可減收一半費用，經消費者委員會調停，李小姐仍需支付三成有關數據漫遊費用。



消委會最近調查7間電訊公司共79個數據漫遊計劃，發現收費差異相當大，且不同計劃對同日過境不同國家是否需重新按日收費，以至對使用漫遊「一日」的定義均不盡相同，消費者容易混淆。



例如適用於內地的日費計劃，收費介乎20港元至198港元，相差近9倍；而7個適用於歐洲漫遊數據日費的計劃，收費60港元至198港元，相差亦達2.3倍。而且，只有1個計劃是於同日往返歐洲各國只收取1次費用，有3個計劃會於每次過境，都按「新一日」收取費用。



消委會指，各計劃對「一日」有至少4種不同定義，部分計劃由開始使用起計，直至當日23時59分為一日，有的會按當地時間或當地首都時間計算，部分又會按香港時間計算，做法混亂。個別計劃則由使用起計的24小時定為一日，做法相對簡單。



該會提醒市民，注意在郊遊時，部分路線或因接近內地邊境，令已啟用漫遊功能的流動裝置自動連接內地網絡，因而被收取漫遊費用。市民張先生早前便被電訊商收取200多港元的數據漫遊費，他翻查資料確定當日並無離境，只曾到八仙嶺行山，認為電訊公司收費無理，遂向消委會投訴。經該會調停，電訊商同意豁免該次漫遊收費，並建議張全面暫停漫遊功能，以免再有同類收費爭議。