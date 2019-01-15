消委會：國泰等航空公司網站未註明超賣賠償安排

消委會檢視15間在香港營運之航空公司的超賣政策，當中2間為廉航，其餘13間屬傳統航空公司。調查發現，絕大部分公司未有在網站具體註明若發生超賣時的安排及賠償細則，只有兩間公司，包括加拿大航空及美國聯合航空的條款較為清晰，列出在非自願被拒登機的情況下，會為受影響旅客提供替代航班同時註明賠償金額。



其餘的航空公司只列出部分安排，其中6間，包括國泰航空、英國航空、中華航空、香港航空、新加坡航空及泰國國際航空，雖表明會按適用的法例提供賠償，至於如何安排替代航班，賠償的計算準則，以及賠償金額均未交代詳情。



其中，因管理不善而令服務質素節節下跌的國泰航空，更是資訊透明度極之不足，在面對消委會的查詢與核實，僅作一般回應，未有提供補充資料。



消委會批評，航空公司的做法依然差強人意，儘管目前香港沒有規管航空公司超賣機票的法例，業界仍有責任向乘客提供及時、清晰和詳細的資訊，促請航空業界以嚴謹態度，全面檢討目前的機票超賣政策及其處理手法。



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