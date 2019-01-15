觀塘九巴撞斃男童現場　仍有街坊貪快衝紅燈過路

觀塘協和街昨晚(14日)一宗交通意外奪去12歲男童性命。東網記者今早(15日)返回現場，發現若要由同仁街橫過協和街，需要經過兩組交通燈，首先經一組交通燈橫過同仁街至一個安全島，再經第二組交通燈橫過協和街，但兩組燈號並非完全同步，只有中間有短暫時間時兩組同時綠燈，而現場所見，不少街坊為了在綠燈下完成整段路程，需要快步，甚至慢跑才能做到，否則就要等候燈號，分兩次才能橫過。



雖然發生奪命車禍，但今晨仍有不少街坊冒險衝燈橫過馬路，有街坊即使急步過路，但在轉紅燈後仍未能過完，要多跑三、四步始能到達行人路。更見到街坊見到較遠一組轉為綠燈後，不理自己面前一組交通燈的燈號為紅燈，仍跑出馬路衝到對面過路，險象環生。



據一名使用上址過馬路的張同學表示，由於現場過路有危險，所以會很小心，但附近沒有其他過路設施，已是最方便的過路處，所以也要經常使用，張指交通燈號不一致，有時候為了一次過能過到對面，也見不少人在閃燈時跑步過路。另外廖同學亦表示，為了方便，自己也會快跑過路，但他明白這樣很危險，對昨日(14日)發生致命交通意外，也感到驚慌，以後過路會加倍小心。

