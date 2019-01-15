岑德強再度發炮　轟被黎智英「蝦足28年」

壹傳媒黎智英與前發行商岑德強的隔空罵戰升級，岑德強不足一周第二度發炮，炮轟自己遭黎智英「蝦足28年」，指對方承諾向其公司入股25%，但有關款項至今未兌現。岑又自揭與黎「反目」的原因，是與對方就2014年佔中立場不同，直指與商業糾紛無關。



《蘋果日報》早前在台北法院入稟，追討岑德強創立的勤力國際集團3億元新台幣(折合約7800萬港元)貨款，被指欠債的岑接受雜誌訪問，反指這筆錢是黎「欠他」的，因為當年他應黎要求到台灣幫手做發行，壹傳媒承諾入股其台灣發行公司25%股權，雙方當年未有簽訂協議，只是靠個信字，而由於壹傳媒解僱時隻字不提此事，「我(岑德強)先拖佢(壹傳媒)貨款」，用作遣散台灣數百名員工之用。



岑又自爆與黎「反目」的原因，是與2014年佔中有關，因為他反佔中，曾印製「反佔中、撐普選」海報放在報攤免費派發，這與黎全力撐佔中「唱對台」，岑估計自己「被踢走」不涉商業糾紛，而是積壓多年的感情問題爆發。



今次非岑德強首次向黎智英隔空開火，被指欠債的岑德強上周五(11日)於多份報章刊登聲明反擊追債，批評黎及壹傳媒，「從無提及，給回我四分一投資金額」，用作遣散員工，又相信「天眼昭昭，好人及壞人必有報應」。