稱鄭若驊將兩赴立會解畫　區會主席再拒議員提呈

深水埗區議會今午(15日)召開會議，民主派議員再度要求討論律政司司長鄭若驊處理UGL案的爭議，有關提呈獲在席過半數議員支持，但該區議會主席張永森以鄭將於月內至少兩次到立法會解畫為由，拒絕接納議員提呈。



會議上先後有8名議員就張永森不批准討論UGL案發表聲明，其中區議會副主席陳偉明指，根據《區議會條例》區議會只就地區行政向政府給予意見，支持主席裁決。



張發表聲明指，有智慧的人不會就任何事動輒指責他人，強調作為主席必須在有限時間主持會議，又稱鄭若驊將於明天(16日)出席立法會接受議員質詢，本月28日又將出席立法會司法及法律事務委員會會議，認為事件對當區居民生活沒有迫切性影響。



區議員譚國僑則根據會議常規第13(2)條提呈，要求把UGL案加入議程並付諸表決，在11名議員支持、10名反對下，提呈獲得通過。惟張提醒該常規亦列明提呈獲通過後，主席「可以」決定接納，英文是「May」，他決定不接納。



民主派議員即離開座位包圍張，高叫「主席濫權」抗議，張即宣布休會5分鐘，他在議員鄭泳舜及陳偉明護送下離開會議室。