消委會：機票超賣同行客拒拆散　航空公司僅賠1人

消委會去年共接獲14宗涉及超賣機位的投訴。其中一宗個案指，有市民與友人由日本返港，航空公司超賣機位，但最終只得一人獲賠償。消委會批評航空業界處理相關安排時透明度不足，促請民航處及業界全面檢討相關政策，保障乘客權益。



投訴人沈小姐與朋友原定去年11月，乘搭某航空公司晚上11時55分由日本羽田機場回香港的航班，惟航空公司職員向他們表示因航班超賣，問他們是否願意改搭翌日早上6時許出發的航班，並指會向他們合共賠償46,400日圓或3200港元。



沈與朋友接受航空公司的方案，約5分鐘後，另一位航空公司職員向他們表示還剩一個機位，問他們是否願意其中一人先上機，另一人轉搭下一航班，沈不願與友人分開，拒絕航空公司的建議，其後航空公司指只能向他們其中一人作出賠償，即僅獲1600港元。



之後沈先後向該公司及消委會投訴欲追討賠償，但航空公司堅持原有航班只超賣1個機位，且事主已簽署賠償同意書，故不會作出其他補償。



消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮指出，部分地區因法例有清晰條文規定超賣的賠償安排，航空公司都會依照法例作相關處理，反觀香港卻未有相應法例，消費者須自行跟航空公司商討賠償消費者因行程延誤而蒙受損失。消委會建議民航處應制訂相應清晰法例，提升超賣政策透明度，確保消費者權益。