為萬元報酬扮遇車禍受傷呃保險　地盤工認罪

地盤工人9年前為1萬港元報酬答應化身戲子，於有人策劃的一場交通意外中，扮演受傷的乘客，並訛稱因受傷而損失工作收入，圖向保險公司索取逾30萬損害賠償。保險公司察覺有異，報警揭發事件。30歲被告吳佐恒今(15日)在區院承認一項串謀詐騙罪，還押至2月4日判刑，期間待索閱其背景報告。



辯方求情指被告為家中獨子，案發時因親人健康出現問題而需要更多金錢以作支持，被告非案中主腦，他只是答應依指示登上有關車輛扮演乘客，再依指示透過律師樓提出索償，車禍情節及所求診的醫生等，均由他人安排，而被告在事件中亦有受傷。辯方亦指被告早在2012年已被捕，當時已全盤招認，亦終止了有關申索，卻要等到去年才被檢控，質疑控方檢控有所延誤，令被告一直承受壓力。



控方則回應指案件複雜，涉及多宗個案，警方並在行動中拘捕了49名涉案人士，需時調查各人與個案之間是否存在聯繫。另一方面，案件涉及透過律師行提出申索，警方向律師行及保險公司取證時亦遇有困難，案件亦涉及大量文件，控方亦需時檢閱及考慮。控方並指此為該行動中首宗被帶上法庭的案件，並將有另外的5名涉案人會被陸續檢控。



案情指2009年11月2日，陳姓私家車司機為其車向恒信保險顧問有限公司投保。同月17日晚上，陳駕車於荃灣撞到一輛的士尾部，並向警方表示因的士突然慢駛才撞到，陳及後承認不小心駕駛及被罰款。



而被告為該私家車乘客之一，他與其他乘客在事故後指示律師行，向陳的車輛保險人恒信提出索償訴訟。被告當時聲稱受僱於一間早已停業的公司，且左肩疼痛，並求診，獲批2.3個月病假，損失收入及強積金等而提出索償。



惟恒信就是次意外引起的種種申索感到懷疑，警方接報調查，並在2012年8月拘捕被告。警誡下被告稱是一位名叫「阿金」的人叫他騙保險，按指示登上私家車，他不肯定私家車於意外時是隨便或是撞向指定車輛，並在安排下往求診，及把醫療文件交予「阿金」，意外後1個月獲得1萬港元報酬。