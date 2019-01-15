曾逼長女沖凍水涼　父母偷手機放幼女袋被官斥

一對綜援夫婦早前被揭長期虐待有兔唇、現年12歲的長女，包括冬天逼她沖凍水涼等，去年11月被判感化令24個月。事隔兩個月，該對父母即違反感化令，在海洋公園纜車站偷取遊客遺下的手提電話，男被告更將剝下的手機套及兩張Sim卡放到同行10歲幼女的背包，海洋公園接報後翻查閉路電視，同日通知警方在入口處拘捕兩名被告，並起回涉案手提電話。



二人今(15日)在東區裁判法院分別承認盜竊及處理贓物兩罪，裁判官質問二人為何要將贓物放在女兒背包：「個女係咪你哋親生？有無關心佢感受？有無覺得醜？」現下令將二人還押至1月29日等候社會服務令及背景報告判刑，期間須還押監房看管。裁判官不排除最後會判監，至於違反感化令一事，稍後會再帶上觀塘法庭處理。



辯方今求情指，二人一時貪心犯案，已知錯認罪，其中女被告沒有同類案底，而事主已尋回失物沒有損失。男被告並回應指，因自己斜孭袋太細只放得下電話，所以才將手機套及Sim卡放到女兒背包，承認犯案令女兒「好唔開心」。辯方續指，一家三口現靠萬餘港元綜援金維生，12歲長女在虐兒案後居於家舍。