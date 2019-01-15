開公司「自薦」入職包攬工作　K-Swiss前僱員囚10月

男子疑部署在大公司詐騙金錢，他先在2011年開設廣告製作公司後，以公司名義替自己擬備推薦信，一年後成功獲得美國運動服裝品牌K-Swiss受聘做視覺陳列設計員一職。在職期間他隱瞞其東主身份，將K-Swiss逾百項陳列設計工作判予自己公司，再暗中把當中的50多個項目以低價分判予兩間分判商，將當中逾20萬港元差價「袋袋平安」外，更收取分判商的7000港元賄款。涉事男東主及分判商早前認罪，男東主今(15日)於區院被判囚10個月，而次被告分判商則被判履行200小時社會服務令。



案中首被告黃英傑報稱K-Swiss前僱員，他承認使用假文書副本及欺詐兩罪；次被告郭志健則是分判商，承認一項向代理人提供利益罪。



法官判刑時指被告於2016年2月已被捕，至2018年5月才被正式檢控，即使廉署人員需要調查、律政司需時考慮，但經歷2年3個月才對被告作出檢控，為時不短，且亦非被告引致，認為有一定的延誤，考慮被告期間飽受困擾，更已重新投入工作，因而對被告酌情減刑。另外，首被告亦已作出賠償。