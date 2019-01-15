專家指供應商測試不可靠　螺絲帽全扭入差過6成扭入

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(15日)展開第41天聆訊，政府委聘的專家證人區達光續作供。根據供應商人和科技(BOSA)去年進行有關鋼筋扭入螺絲帽的強度測試，顯示鋼筋扭入螺絲帽六成後的抗拉力高達705兆帕，力度比鋼筋百分之百完全扭入螺絲帽還要高，直指結果「非常奇怪」(very strange)，認為測試不能只看鋼筋強度，更要考慮拉力及循環負載等因素。



根據測試結果，鋼筋扭入程度分別為30%、50%、60%、70%及100%，60%鋼筋扭入螺絲帽的抗拉力為705兆帕，竟比100%扭入的663兆帕還要高。區直指結果既奇怪又不可靠，反問假如測試結果可靠，是否即意味着以後工程使用的鋼筋不需完全扭入螺絲帽，只需扭入六成便可，又認為各類別只用一個樣本測試並不可靠，每組應起碼測試3個樣本。



他亦質疑BOSA內部計算鋼筋絞牙強度的文件，認為當中提及的計算方法過分簡單，需另進行測試。委員會主席夏正民詢問，假如承建商接受了BOSA於文件上提及的資料，是否屬於誤導(mislead)，區認為是。



區提出結構穩定性(robustness)的概念，指設計顧問阿特金斯應考慮拉力、荷載力及橫向拉力等因素去評估結構是否穩建，更應根據屋宇署頒布的混凝土守則去確保結構穩定性，他直指連續牆原先的設計強度較堅固，但擅改後使用直通鋼筋設計則「唔係好接受到」。



另外，區認為現階段暫不需要將鋼筋從石屎扭出來檢視，認為此舉會令結構受損，不過若牽涉到公眾需求的話也會同意去做。