40隻貓咪困西貢村屋缺水缺糧　失戀女貓主被捕

【15:35】警方經初步調查後，以涉嫌虐待動物拘捕女貓主。



【14:40】大批消防到場，準備破門入屋之際，一名20餘歲女戶主帶同一包貓糧折返，並開門讓警員入屋調查，發現屋內有約40隻貓，裏面滿地貓糞，發出惡臭，有警員更受不了嘔吐大作。女事主在助查時聲稱，昨日曾返回上址，但警員發現屋內的貓咪，部分體弱，瘦骨嶙峋，對其口供存疑。由於懷疑有人不恰當對待動物，愛協準備將該批貓咪檢走交獸醫作進一步檢查。現場消息稱，有人與男朋友分手近一個月後，男女雙方已先後搬走。



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西貢大環村有村民於昨午(14日)12時許向警方報案，指村內一間約200呎的村屋內，有約15隻貓貓缺水斷糧，無人照顧，警方接報到場，同時通知愛協派員到場巡查，發現現場情況惡劣，屋內遍布蒼蠅，發出惡臭，但由於未能聯絡上業主了解情況，愛協人員遂在屋外張貼告示後收隊離開。



至今午(15日)12時許，再有村民致電報案，警方遂連同愛協返回現場，案件暫列求警協助，正考慮是否破門進入單位，以便將貓隻帶走檢驗，並設法聯絡貓主調查事件。現場消息指，該村屋最近一個月已無人出入，屋內的貓已多日沒有進食。



