家族後人推XLV葡萄酒　LV控港代理侵商標索償

法國著名奢侈品品牌Louis Vuitton(LV)創始人的後人Xavier Louis Vuitton，推出以自己命名的「XLV」品牌葡萄酒，並進軍香港和其他市場，「 LV」商標持有人發現後入稟高等法院，控告「XLV」在港代理商和其董事侵犯商標和假冒影射，向兩名被告索償，案件今(15日)開審。



原告的律師指，雖然原告未有在香港把自己的商標註冊成為洋酒的商標，但「 LV」是馳名商標，加上葡萄酒同屬奢侈品，而被告的商標與原告的商標十分類似，引起消費者混淆，被告已違反了《商標條例》。



兩名原告依次是持有「 LV」商標的公司Louis Vuitton Malletier及其母公司LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton；兩名被告依次是沙路威法國紅酒有限公司(沙路威)及其董事黃守迎。



原告指稱，被告於2009至2013年在港銷售和推銷侵犯原告商標的「XLV」品牌葡萄酒，引起消費者混淆。黃於2012年在一個美酒節接受傳媒採訪，指該品牌打算進軍中國市場，報章事後引述黃表示該品牌源於LV家族的第五代，值得信賴。



法官隨即向原告查詢，是否有兩個不同的LV家族。原告表示，對於Xavier Louis Vuitton是LV創始人的後人一事，原告沒有爭議，但「 LV」商標不屬於任何個別人士，被告在之前接受傳媒採訪是作出免責聲明，表明「XLV」品牌與LVMH集團無關，已經說明了一切，但一般香港消費者不會明白當中的分別，而根據專業調查，發現大部分消費者以為兩個商標有關連。