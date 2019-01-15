警司疑公器私用　帶女伴上安全屋「密會」　

警隊保安部爆出醜聞，一名已婚警司被揭發將用作保護重要證人的「安全屋」(Safe House)公器私用，秘密帶同為公務員的已婚女伴前往紅磡一個由公帑租用的單位「密會」。消息透露，兩人近月多次赴會，引起女方丈夫懷疑，遂聘請私家偵探跟蹤妻子，結果東窗事發，被拍下雙雙出入安全屋的情況做證據。據知，警隊高層接到投訴後大為震怒，已就事件展開徹查。



保安部(Security Wing），一向是警隊神秘部門，俗稱「公司」，主要責任為負責多項與保安有關係的事宜，包括要員保護、防範及對付恐怖活動，以及統籌保安事務，轄下包括要員保護組、保護證人組、警察談判組及重要基礎設施保安協調中心。



消息透露，涉事警司與妻子育有一女，駐守保安部半年。他近月疑用公帑租了鶴園街恆豐工廈一個單位作安全屋，但丟空一段時間，由他自己保管單位鎖匙，並無給予下屬。據知，他的女伴是另一個政府部門的高級職員，並在附近大樓上班，所以兩人一有空或周末就上去「密會」。



據悉，該女伴的丈夫「有些地位」，懷疑妻子有事隱瞞，所以聘用私家偵探展開追查，更拍下兩人出入安全屋的片段做證據，過去一個月影到多次，更知道女方連安全屋門口密碼都知道，完全自出自入。