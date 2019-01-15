政府擬設消費冷靜期　規管3000元以上美容健身服務

政府今日(15日)公布展開針對美容和健身服務消費合約訂立冷靜期的公眾諮詢，為期3個月，建議冷靜期適用於任何涉及3000港元或以上的預繳美容或健身服務合約，但建議豁免只提供美甲、按摩或改善脫髮問題3種服務中任何一種服務的商戶，以及如舞蹈室等沒有設置運動器械的場所。



至於冷靜期及退款期的期限，政府建議2個選擇方案，包括3個工作日的冷靜期和7個工作日的退款期，以及7個曆日的冷靜期和14個曆日的退款期，以徵詢公眾意見。當局指目標是在2019/20立法年度向立法會提交立法實施冷靜期的條例草案。



去年消費者委員會建議政府除健身服務合約及美容服務合約外，亦應為營業處所以外訂立的非應邀合約(如上門推銷及街頭易拉架攤位推銷)、遙距合約(如電話、郵購)、時光共享合約設立不少於7天的強制性冷靜期。但諮詢文件就指，現時沒有足夠理據在其他合約上實施法定冷靜期，主要因為以具威嚇性營業手法銷售的投訴相對較少，其中以遙距方式進行威嚇銷售亦不太可能，故不建議立法規管該等行業的合約提供冷靜期。



諮詢文件中又建議，在訂立合約前商戶必須向顧客提供指定的資料，包括「取消合約通知書」，若商戶未有提供指定資料，冷靜期會自動延長至最多3個月。當局又建議在擬定法例時提供「取消合約通知書」的範本供消費者使用，消費者有責任證明已發出通知書。諮詢文件建議，訂明任何消費者與商戶之間協議免除、限制或修改消費者取消合約權利的安排均無法律效力。