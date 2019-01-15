教大調整課程學額　中學中西史改為隔年收生

因應人力資源需求，政府要求院校調整課程學額。香港教育大學今(15日)公布部分課程學額調整，例如增加15個課程如小學數學及常識教育的學額，但部分中學課程如中國歷史和歷史的則採用隔年收生，減少學額。另外，該校將14個課程採用彈性收生，如學生在某學科表現優秀，亦可獲優先考慮。



教大高級助理教務長姜瑞麟表示，在2019/20學年，部分課程如小學教育榮譽學士(數學)及小學教育榮譽學士(常識)將分別由15及20個學額，大增至70個及45個學額。另外，創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士，以及創意藝術與文化榮譽文學士及視覺藝術教育榮譽學士亦由分別22及23個學額，增至40個。



惟部分中學教育課程如中國歷史及歷史，則會由原本每年分別收生23及30個，變成隔年收10個。姜補充指，基於政府要求，因此不時會調整學額，為免令教師人手斷層，故採用隔年收生的做法。



教大博文及社會科學學院副院長趙永佳表示，為令在不同範疇或個別學科有出色表現，但在文憑試或有個別學科「失手」的學生亦能入讀心儀學科，教大部分學科將彈性處理這些申請，課程包括五年全日制的中國語文教育榮譽學士、英國語文教育榮譽學士(小學)、小學教育榮譽學士(數學)等。