網民熱話：幼稚園創意題　考起家長網上求解答

在香港教育制度下，功課愈來愈難，甚至連家長都未必識做。有網民今日（15日）在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載一張幼稚園功課圖片，學生疑因漏空沒做被老師「打回頭」，家長再向網友求救，希望集思廣益尋求答案。網民看過題目後，都相當踴躍回答，而答案的創意和幻想，分分鐘嚇你一跳！



貼文者Alice Choi上載以冬天及新年為題的幼稚園中班功課，要求學生與家長一起討論如何捕捉風，「小朋友，你知道如何捕捉風伯伯嗎？請你與爸爸媽媽討論有甚麼方法可以捕捉？並把此方法用圖像及文字記錄在下面的空格內。」有學生疑漏空這條題目沒有填寫答案，於是被老師「打回頭」，並在功課上手寫「請補做」三字。作為家長的貼文者似乎亦被題目考起，隨即向網民請教「求解答」。



貼文引起網民熱議，有人認為與家長討論題目，無助小朋友思考，「應該要自己諗，成年人個思維會限制咗小朋友嘅思路」，「如果家長幫小朋友諗，會訓練唔到佢哋想像力。」又有人提供層出不窮的答案，「手拎住膠袋，再開風扇吹住佢，就捉到啲風」，「一家人去放風箏，再影相」，「下次打風，拎個樽入住佢」。



網民有話說



Jason Chan：首先要係漢子，捕風的漢子



Anna Choi：有時啲功課真係好無聊



Dickson Cheung：杜奧巴，很想去捕捉它



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