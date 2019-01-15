建造業界對前景唔樂觀　連串工程醜聞影響承建商

香港建造商會一項建造業營商指數調查發現，商會會員對行業前景及整體經濟前景均表示無大起色，對行業前景不太樂觀，尤其是短期前景只給予平均5.6分，僅僅合格。整體經濟前景方面，信心較行業信心略少，短期而言，評分由2017年的6.3分下跌至5.4分。



調查於2018年11月進行，向247間商會會員公司發出問卷，接獲100份回覆。結果發現，29%會員對未來建造業的工程量及溢利能夠支撐公司生存，表示「很難說/不清楚」佔大多數，達43%，反映他們對經濟環境及行業發展憂慮。政治環境方面，會員給予平均分數為4.9，顯示他們對未來政治環境略為悲觀。



經過去年下半年一連串建造工程醜聞，調查顯示，87%會員認為建造工程問題對承建商帶來影響，當中56%表示很大程度帶來影響，認為只帶來較少影響的則佔31%。逾半會員認為，政府及建造業議會責任最大，分別佔31%及24%。



對於財政預算案，建造商會期望政府撥資源，加深社會對建造業了解，亦需為業界從業員提供進階培訓，使他們適應及過渡因科技帶來的改變。商會期望政府持續增加工務工程，保障就業，鞏固建造業發展。