無牌酒吧女東主利誘保安通水　兩人分別囚3月及2月

中年婦與任警員的丈夫離婚後，因丈夫沒支付贍養費，她於是在工廈開設無牌酒吧賺錢，更給夜更男保安主任利是和膳食款待，換取對方在警察前來查牌前「通水」，讓她有所防備，事件持續34個月，直至警方派人假扮顧客上門「放蛇」才被意外地揭發。兩人早前在屯門法院承認串謀妨礙司法公正罪，案件今(15日)在屯門法院判刑，裁判官指男被告雖非案件始作俑者，但他身為保安員，有責任防止罪案發生，可是他利用職位之便向女被告通風報信，判他入獄2個月，女被告則判監3個月。



辯方求情稱，男被告李立勤角色被動，他過往曾被女被告趙琴娃責備不肯幫忙，他一方面怕被打，同時想幫朋友，才參與其中，父母在求情信中指他智力比常人低，但善良孝順，已感到自責。辯方續指，女被告確曾給男被告利是，但當時是農曆新年，其他保安亦收到她的利是，所以男被告的實際報酬只是即食麵和汽水，價値非常低。



裁判官接納沒證據顯示案件有金錢作利益輸送，但指本案非單一事件，必須判囚。案情透露，警方2017年10月7日派員到屯門石排頭路德雅工業中心的涉案酒吧兼卡拉OK放蛇，打擊非法賣酒，期間曾見女被告用手機。警員於凌晨2時離去時遭女被告阻止，她關掉音樂和將啤酒倒掉，10多分鐘後始開門讓警員離去，但她隨即被捕。警方檢查她的手機紀錄後，亦在大廈內拘捕男被告。警方發現男被告自2015年1月起已向女被告通風報信，期間女被告共給他600港元，又提供飲食，警誡下兩人承認犯案。