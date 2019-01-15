上年新免遣返聲請個案1200宗　較前年少三分一

2018年入境處接獲的免遣返聲請約有1200宗，較前年減少約三分一，亦是自2014年統一審核機制實施以來最低。保安局首席助理秘書長(檢討)胡德英指，截至去年底尚待入境處審核聲請只餘540宗，較高峰減逾九成，預計今年首季可完成處理，又指去年底起公費法律支援大幅下降。



至於上訴個案積壓6500宗。胡今(15日)在立法會一個小組委員會指，相信上訴的增加已見頂，料今年稍後時間會回落，兩年可完成處理積壓上訴，又指有法律代表的上訴約為10%。



港府2017年9月推出「為免遣返聲請人提供公費法律支援試驗計劃」，以解決當值律師服務轉介個案予律師有上限的樽頸，而試驗計劃下律師會獲一筆標準律師費，而非當值律師服務按時數收費。計劃短時間內將入境處處理聲請數量增約75%，截至去年底已為2400多人提供公費法律支援。



因新聲請減少，當值律師服務會調整每日個案至最多4宗，而試驗計劃則只會在同日接獲聲請多於4宗時，協助處理餘下聲請。



立法會議員邵家輝指，應盡快把來港是為打黑工及犯罪的人盡快遣回原居地，又指公費法律支援「用咗我哋好多公帑」。謝偉俊則問到會否以試驗計劃「接管」當值律師服務的相關工作。蔣麗芸就指聲請的司法覆核對法院帶來很大壓力，又認為有必要收緊審核聲請程序，支持修例，又指「收容中心都必須要諗，唔可以唔諗」。



胡回應指當局無放棄考慮任何建議，修例建議會在羈留方面為入境處增加一些彈性，又指羈留牽涉土地、管理等問題，需要一步一步解決，當局亦將對試驗計劃進行檢討。



司法機構昨(14日)指聲請上訴造成龐大案件量，使原訟庭、上訴庭及終審庭受壓，司法機構將與律政司磋商，探討適度修訂法例的可行性。就此，胡指當局會向律政司了解。