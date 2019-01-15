6日3宗中介詐騙　重案組拘3男

警方在本月4日及9日，分別接獲2女一男（55至65歲）市民報案，指懷疑墮入中介公司騙局，由於案情及案發時間相近，警方將案件合併交由旺角警區重案組跟進。經深入調查後，警方於今日（15日）早上，採取代號「勇戰者」行動，在九龍區拘捕3名男子（22至27歲），涉嫌串謀詐騙，初步相信3人分別是擔任推銷角色，以及協助租用辦公室。



警方表示，3名受害人在去年9月至11月，分別接獲推鎖電話，指可以提供低息貸款及按揭，他們不虞有詐，按指示到旺角上海街一寫字樓辦公室，並由中介公司職員講解借貸程序。期間中介公司職員要求受害人先交出一筆款項，並簽下一批文件，若受害人沒有足夠金錢，則被帶到其他財務公司供貸，以交付費用。



3名受害人損失由3萬至570萬港元不等，而涉案的上海街辦公室，掛有律師事務所的招牌，以增加可信性，但警方指出，初步調查顯示，詐騙集團並無律師事務所的背景。另外，3名受害人分別欲借錢作投資或私人用途，正進一步調查財務公司與中介的關係，以及是否涉及有更多涉案人士在逃，初步相信集團沒有黑幫背景。



消息指，最高損失的受害人為一名姓黎（65歲）婦人，報稱為退休人士，她首次向其中一間財務公司借得50萬港元作中介費後，成功獲得一筆貸款，因此減低戒心。黎於是再分3次，以物業向另外2間財務公司借取150萬、200萬及180萬港元，又作為中介費，惟其後黎婦遲遲未能收取貸款，中介公司亦失去聯絡，更曾前往公司辦公室擬理論，但發現上址辦公室已人去樓空，始懷疑受騙報警。



據了解，涉案公司掛正招牌為一間「按揭中心及律師事務所」，但已空置一段時間，辦公室內無枱無椅，只遺下垃圾及文件夾等雜物。據同層一間貿易公司職員表示，該間按揭中心開張只有數個星期，以往曾見有「西裝友」出入，但惡形惡相非一般職員，已感覺奇怪。