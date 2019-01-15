美容合約擬設冷靜期　業界憂單項服務可避規管

對於政府就美容和健身服務消費合約訂立冷靜期進行公眾諮詢，香港美容業總會創會主席葉世雄批評是「離地」，政府不去拘捕不良營商手法的經營者，「只向消費者派件盔甲。」他又批評建議提出冷靜期只適用於3000港元或以上的預繳美容或健身服務合約，即幾乎所有套餐服務都被納入規管，但以單項式提供服務仍可避過規管。



對於諮詢文件建議若商戶未能向顧客提供指定資料，包括「取消合約通知書」，冷靜期會自動延長至最多3個月。葉指：「買保險要花時間睇合約，冷靜期都無咁長」，消費者無理由要3個月才發現有問題，認為合約應要求消費者必須填寫要求退款的原因，否則業界一旦退款給顧客，便會蒙上不良銷售手法的污名，對業界不公平。



香港健體專業人員總會會長王曉山則支持設立合約冷靜期，但由於商戶為客戶取消合約亦有行政開支，會向政府建議商戶除可扣除信用卡繳款的手續費外，亦可向客戶另外收取如200至300港元固定行政費。至於退款期限，他認為7日會較鬆動。



接獲不少投訴個案的香港美容監察則認為，政府的建議出現兩大潛在漏洞會影響冷靜期的執行，包括未有將共享時光或旅遊會籍及網購納入監管，恐不法商人會借此逃避規管，需要堵塞漏洞。



消委會主席林定國歡迎政府提出公眾諮詢，認為在監管不良營商手法上十分重要。林指，該會早前建議，合約期不少於6個月或涉及預繳的健身及美容服務合約，金額500港元以上須提供不少於7日的強制冷靜期，與政府建議的3000港元甚有差距。林指，政府是根據海關的數字而訂立門檻，故消委會會研究3000港元是否反映社會狀況。