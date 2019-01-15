建築工涉姦　辯指夢遺後內褲棄污衣籃叫印傭洗

建築工人涉嫌於2017年10月在其天水圍天慈邨住所內，半夜強闖家傭臥室，強姦到職不足一周的25歲印尼籍家庭傭工。27歲被告馮海洋被控一項強姦罪，控方今(15日)在高院完成舉證。被告馮海洋出庭作供自辯，透露他現時任職廚房助理，事發時任職地盤工人，他與妻子已分居，女兒由他、他的母親及妹妹一起照顧，他的女兒事發時約兩、三歲。



被告稱，他是家中唯一男丁，另有一名姊姊及三名妹妹，他與女兒及孻妹同住在案發的公屋單位，他的父母及另一妹妹則住在隔鄰的單位。



被告憶述，2017年10月16日晚，他回家後始知道母親聘請了印傭(事主X)，他不滿母親聘請家傭請得太突然，因此與母親爭執，他亦要讓出自己原來的睡房兼電腦房供事主作為臥室。此後數天，他與事主都沒對話。被告指，10月19日晚他有夢遺，他起床後將濕掉的「孖煙通」內褲「包埋一舊」放入廁所的污衣籃。10月20日(事發前一日)早上，他用廣東話吩咐事主清洗污衣籃內的衣物，但無講明原因。



被告稱，10月20日晚，他放工後回到父母的單位準備吃晚飯，他目擊事主將整碟餸菜翻倒在地上，不禁當面用粗口罵事主「無X用」，當晚他與女兒一同睡覺，並沒有進入過事主的房間，翌日(21日)早上他如常返工。然而21日當日他甫放工，便收到家人通知有事發生，家人着他到警署協助警方調查，當晚他在律師陪同下，在天水圍警署門外被捕。被告強調，他從來沒有跟事主性交，更遑論強姦了對方。