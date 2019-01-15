79歲生日涉狎19歲智障少女　老翁否認3罪

一名老翁於其79歲生日當天在其住所樓下公園，疑搭訕認識有輕度智障的19歲少女後，與她到其住所大廈，涉嫌先在升降機內以陽具頂少女臀部，再帶她到梯間以陽具觸碰其下體，再繼而捉着少女的手觸碰其陽具。事件最終被揭發，警方於案發4天後拘捕老翁。老翁今(15日)於高院否認兩項非禮及一項企圖與精神上無行為能力的人非法性交罪，控方讀出開案陳詞並播放案發當日涉案升降機的閉路電視紀錄。



現已80歲的被告被控於2017年10月15日，在其粉嶺住所的大廈升降機內非禮事主X，並在梯間企圖與輕度智障的X性交及非禮她。



控方指，X案發時19歲，但智商只相當於6歲4個月的兒童，為輕度智障人士。案發時正值被告79歲生日，他於住所樓下公園認識素未謀面的X，帶她到被告居住的大廈。被告在升降機趁沒有其他人，在X身後以陽具頂她臀部。



兩人步出升降機後，被告帶X到梯間撫摸其胸部，再脫下兩人褲子，被告以陽具「撩」她的下體，更導致她的小陰唇擦損。據被告其後向警方稱，當時他並無把陽具插進下體，因他怕「入咗會好大件事，喺內裏射精好嚴重」，及後被告捉着X的手觸碰自己的陽具。



事件其後被揭發，警方於案發後4天拘捕被告，被告向警方稱：「我唔承認強姦佢，當時我有摸佢，用碌嘢撩佢下面，但都無入到去，而且個情況係你情我願」。他其後在警方錄影會面亦承認，在升降機內有用陽具頂X臀部及在梯間觸碰她下體等，但稱對方自願讓他撫摸。



控方指，由於X為輕度弱智，並不能同意讓被告撫摸，故陪審團只須認為被告是知道X是智障，或有合理理由懷疑她無精神行為能力，便應裁定他罪成。不過，控方指因醫生指X不適宜出庭作供，故她不會作供，陪審團應以控方呈交的證據作考慮。控方又指，陪審團需考慮當日是「被告生日當天天降艷遇」，或是被告在公園發現一智障人士而帶走她滿足性慾。



庭上亦播放涉案升降機的閉路電視紀錄。片段顯示，被告與X同進升降機，當其他乘客離開後，被告曾拉X到他身前並有所動作，數秒後兩人離開升降機。