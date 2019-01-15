建造業死亡率高　議員質疑修職安健例進度慢

香港去年上半年分別發生1.68萬宗職業傷亡及5014宗工業意外，較前年同期下跌1.6%及3.6%。有立法會議員關注，建造業意外仍佔大部分，其死亡率更高於國際水平，質疑勞工處修改職安健條例的工作「歎慢板」。勞工處否認工作緩慢，強調正積極研究將條例最高罰款額與承建商的營業額掛鈎，冀於今或明年內交到立法會審議。



議員朱凱廸於立法會人力事務委員會會議上提到，數據反映香港建造業每1000名工人死亡率達18%至30%，去年上半年約15.5%，惟其他國家如英、美、新加坡等只有不足10%，質疑為何建造業的意外及死亡數字長期高企。勞工界議員何啟明質疑，修改職安健條例一事早於前年提出，質疑該處是否人手不足令工作進展緩慢。



勞工處副處長梁永恩表示，去年建造業6宗死亡個案中，有5宗涉及人體從高處墮下，主要與小型維修工程有關。他指，已在建造業平安卡課程加入有關高處墮下的風險等內容，並強制要求工人練習配戴安全帶；屋宇署亦正研究方案，要求新建樓宇的外牆設安全工作台等。



梁指，該處另正研究修改職安健條例中的最高罰款額，將罰款與承建商的營業額掛鈎，冀可於今年至明年交到立法會審議。梁不認同修改法例的工作緩慢，因該處已在半年內訂立修改方向，並需時研究多達700條相關法例的罰則，強調該處積極工作。