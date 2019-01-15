每日一片：野豬「天敵」出現？石澳道遭車撞飛

近年香港野豬為患，政府正考慮「重開殺戒」安排野豬狩獵行動，甚至有人提議引入野豬「天敵」。日前有網民於港島石澳道駕車期間撞到一隻衝出馬路的野豬，事後將車cam片段上載至社交網站，結果網民笑稱指野豬的「天敵」終於出現。



網民於Facebook群組「巴士的事討論區」轉載一段車cam片。據車cam紀錄事發於上周六(12日)傍晚約6時20分，當時天氣已開始昏暗，期間右邊靠山位置突然出現一團黑影，隨即跑出一隻大型野豬，並迅速跨過兩條行車線，車輛收掣不及下將野豬撞倒，衝力下，野豬以碌地沙姿勢不斷翻滾出10多米，至對面行車線才停下。事發後，野豬疑受驚下加上身上受傷，緩緩站起後便向山坡方向離去。



至於司機則最為擔心是座駕情況：「咁大隻山豬，死啦，有冇撞爛我架車？」更即時落車檢查車身損毀情況。



有網民認為片段已顯示野豬的「天敵」正好是其天敵，「車鬼死你好過，不要害其他司機啊！」不過亦有網民關心野豬安危：「其實野豬都好傷！」「隻野豬已經嚴重內傷」。另外亦有人批評司機處理有問題：「好心個司機喺安全啲嘅地方先至睇吓(車輛)損毁程度，後面架車撞到你仲嚴重」。