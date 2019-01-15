安全屋由政府埋單　地點及位置屬高度保密

警隊保安部爆出醜聞，已婚警司被揭將用作保護重要證人的「安全屋」(Safe House)公器私用，秘密帶已婚女伴私會。據了解，涉事警司在紅磡租下「安全屋」，乃動用警隊「酬金及特別服務」，政府會負責「安全屋」的傢俬、租金，以及受保護者的膳食費。「安全屋」的設立主要為案件的受害者、重要證人，或提供資料可能導致生命受威脅者，提供適切保護，大部分「安全屋」均藏於民居中，亦有部分為酒店房間，地點及位置屬高度保密，絕不可向他人透露。



自2000年實施《證人保護條例》下的保護證人計劃，警方及廉署等執法部門，可按照案情需要，為有需要人士安排入住「安全屋」，確保其人身安全。以警方為例，會首先了解案件背景，或證人所受潛在威脅，按風險程度提供不同保護，甚至派警員24小時貼身保護。



期間，警方會要求入住「安全屋」人士盡量避免出席公開場合，如必要出席須事先通知負責保護的警員，由警員陪同出入，期間曾接觸過人士及對話會被記錄。如案件性質嚴重，事主家人亦可能成為遇襲目標，執法部門亦會安排他們一同入住「安全屋」，並在屋內及屋外派員駐守。