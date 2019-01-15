美容健身合約設冷靜期　議員批漏洞仍多需優化

政府擬針對任何涉及3000港元或以上的預繳美容和健身服務消費合約訂立冷靜期，又建議兩個選擇方案，包括3個工作日的冷靜期和7個工作日的退款期，以及7個曆日的冷靜期和14個曆日的退款期。立法會議員郭家麒指，政府建議的冷靜期極短，認為是不合理，建議參考其他地區做法，把冷靜期定為14日。



郭指冷靜期涉及金額為3000港元的建議過高，擔心會有業界分拆多張合約，企圖避過規範，應參考消委會建議訂為500港元。他又指，現時規範的行業太少，而政府建議豁免沒有器械的健身場所亦屬畫蛇添足。此外，現時僅建議以民事方法處理，而未有加入刑事罰則，他認為未足以阻嚇不法商人。



另一議員麥美娟就指，歡迎冷靜期盡快實施，但認為涵蓋範圍應更廣，包括時光共享合約等。她又指，涉及3000港元或以上的合約才受規管亦不足，至於今次的建議涉及信用卡退款安排，或會令小商戶需預先墊支款項，政府應協助商戶與銀行商討，在商戶退款後，銀行亦應盡快退款給商戶。



立法會議員周浩鼎就指，有美容業界認為3000港元的金額較低，應為亦兼顧業界在處理交易的情況，以及應防止有人濫用冷靜期安排。議員葛珮帆就指，今次僅規限美容和健身行業並不足夠，不明白為何政府未有把旅遊會籍和時光共享納入規管。



議員尹兆堅批評諮詢文件離地、折上折，規管範圍又細又窄及有漏洞，變相放生部分經營手法不善，甚至有詐騙成分的行業，認為應涵蓋時光共享等，而涉及3000港元的合約才受規管是過高。