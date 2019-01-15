假難民濫用聲請機制　上訴及覆核個案9000宗

立法會跟進免遣返聲請統一審核機制有關事宜小組委員會主席葛珮帆指，憂慮免遣返聲請問題對司法機關帶來沉重壓力，將要求在司法及法律事務委員會討論，了解免遣返聲請問題對司法機關構成多大壓力，以及政府打算如何處理。



葛珮帆指，今日(15日)是小組最後一次會議，認為小組有成效及有建設性，過去一年申請及積壓個案大幅減少，由高峰期過萬宗，官員預計本月底基本上會處理所有申請及積壓的個案，但等候上訴個案逾6000宗，而司法覆核個案有3000多宗，而官員估計，6000多宗上訴個案中，有一半會申請司法覆核，她憂慮對司法機關帶來沉重壓力。



葛又指，申請人以法援去申請司法覆核，她將繼續跟進涉及多少法援資源，認為這些申請人以司法程序作藉口，拖延逗留香港，逗留期間仍在使用香港資源，是非常嚴峻的問題，希望政府盡快有方案及建議，以處理上訴及覆核個案數量眾多的問題。



免遣返聲請個案為香港經濟帶來沉重負擔，葛指香港每年花十多億港元處理有關個案，預計未來一兩年仍未能完全解決，相信大部分市民都不接受香港每年花十多億港元「倒錢落海」幫助大部分是假的難民，加上治安情況仍令人憂慮，希望政府盡快提出如何加強羈留，防止假的難民在街外犯案，威脅港人生命財產安全。她歡迎政府有關修例建議，希望能盡快在立法會通過。