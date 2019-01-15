試玩了解服務質素　市民撐設消費冷靜期

政府建議立法規定美容及健身行業，預繳3000港元以上的服務合約需設3個工作天或7天冷靜期，並建議消費者在取消合約前已享用過服務，仍可按比例取回部分預繳金額；不少市民歡迎建議。



從事創意行業的李先生是大型健身中心的會員，早年簽下3年健身合約，1年未滿約就被職員瘋狂推銷，被職員困在房間約1小時，對方不斷游說他簽下最貴的無限期會籍，涉款約4萬至5萬港元，但因他當日沒有帶信用卡，對方未能得逞。



他認為，服務合約應設有1個月冷靜期，可先「試玩」了解服務是否適合，而年紀較輕的消費者面對不良銷售手法不懂應對，簽下合約後亦可與家人及朋友商量，減少損失。從事顧問的黃先生指，其朋友曾被迫以信用卡簽下約1.5萬至1.6萬港元、但不適合他的健身合約，故認同冷靜期應長達1個月，可讓消費者「試玩後了解(服務)質素。」



市民馮先生和黃小姐曾分別簽下不同的健身會籍合約，但都未有在合約期內用完整個會籍。黃認為7天冷靜期合理，「(簽約後)第2日就會諗完，知道啱唔啱用。」