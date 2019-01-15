政府硬削長者綜援　阿王斥堅離地激民憤

政府不理全城反對，執意提高申領長者綜援合資格年齡，堅拒撤回政策。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興炮轟特首林鄭月娥，以及勞工及福利局局長羅致光倒行逆施，庫房水浸到「肥到襪都着唔落」，仍以綑綁政府財政預算案這種低劣手法削減福利、侮辱及刻薄長者。他又批評林鄭「日做10小時」論，令人覺得其「何不食肉糜」，反映她極度「堅離地」，警告政府若不立即擱置此錯誤政策，勢必民憤沖天，群起反政府。



政府早前公布下月1日起，把長者綜援申請年齡由60歲調高至65歲，60至64歲長者只可申請健全成人綜援。王直言「眼火爆」，又指成人綜援每月金額較長者綜援少逾千港元，而政府庫房坐擁逾萬億港元儲備，「肥到襪都着唔落」，仍削減長者福利，做法離譜。



王表示，香港現時沒有完善退休保障制度，強積金又千瘡百孔，長者已經「一肚氣」，而60至64歲長者至今仍沒有2港元乘車優惠及醫療券，批評政府再剝削他們申請長者綜援的權利是倒行逆施，尤其政府今次更改實施多年的福利政策，卻沒有廣泛諮詢受影響的長者或區議會等，做法並不公道，是違反民主程序，「官主」代替民主。



現時香港60至64歲有約50萬人，王指當中6成人就業，反映他們十分勤力，正所謂「有頭髮邊個想做癩痢」，如需申請長者綜援只是迫不得已。



王諷刺羅致光「保養得好，仲可以游渡海泳 」，指羅做文職工作，不體諒從事體力勞動的長者。而逾60歲的林鄭自稱日做10小時，予人「何不食肉糜」之感，認為長者如有能力繼續工作，無人願意拎綜援，直斥兩人收緊長者綜援申請門檻，是侮辱和刻薄老人家。



羅致光早前稱60歲退休是落後於全世界，王反駁香港落實最低工資後，已吸引不少長者重回就業市場，政府不應採取綑綁預算案這種低劣的方法迫使長者重投勞動市場，直言政府做法並非愛老、敬老及尊重老人家，而是侮辱老人家及剝奪他們的權利。他促請立法會立刻跟進，要求政府擱置有關安排，再諮詢公眾意見，否則新措施等同鼓勵市民出來反對政府。



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