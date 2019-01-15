沙中線聆訊　首有專家稱鋼筋螺絲頭相信被剪

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日(15日)下午續訊，首次有專家證人供稱紅磡站擴建月台有鋼筋螺絲頭相信被剪。中科興業委聘的專家證人、港大土木工程系副教授楊德忠供稱，鋼筋螺絲頭完全扭入螺絲帽的長度應為44毫米，但根據現時開鑿石屎檢測結果，部分螺絲頭扭入長度與44毫米相差甚遠，相信螺絲頭是被人剪掉。



楊德忠指，根據螺絲帽供應商人和科技(BOSA)指引，鋼筋螺絲頭應有10至11圏扭入螺絲帽，即長度為40及44毫米，但以現時檢測結果可看到部分鋼筋螺絲頭很有可能被人剪去。他舉例指，其中一個檢測結果顯示鋼筋螺絲頭的扭入長度僅為33.98毫米，即使將已容許的正負3毫米差距計算在內，扭入長度仍與完全扭入的44毫米相差甚遠，加上該螺絲頭未有任何扭紋外露於螺絲帽外，相信是被人剪去。



BOSA去年曾因應委員會要求進行鋼筋強度測試，屋宇署代表亦有在場旁證。楊對該測試提出多項質疑，包括樣本數目有否代表性、測試方法、鋼筋強度及準確度等，亦認為BOSA用於計算鋼筋強度的方式太過簡單。



禮頓代表律師石永泰引用另一專家證人證供，指按其計算方法，鋼筋螺絲頭只需扭入7個扭紋至螺絲帽中便合符鋼筋要求強度，扭入長度約30毫米，更認為若將此計算方法應用至現時最新檢測結果，75個已公布樣本中，其實僅得5個樣本不達標。楊不同意此說法。



石於盤問過程中詢問楊，中科董事潘焯鴻是否曾將某些立法會文件交給他查看，楊否認，指自己曾任政府官員，比潘更懂得翻查立法會文件。中科代表律師蘇信恩認為石是在質疑楊的專家證人獨立性，委員會主席夏正民則表示委員會從未質疑過其獨立性。