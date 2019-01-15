搶大角咀夜歸女名牌袋事敗　單車賊潛逃4日落網

上周五(11日)晚上約11時40分，一名姓蔡(39歲)女子，行經大角咀深旺道8號君滙港門外之際，突被一名年約20至30歲，穿深色上衣，攜有一個斜揹袋男子踩着一輛耷頭單車而至，伸手搶掠其揹在肩膊、價值數萬元的藍色Christian Dior手袋。期間，賊人單車懷疑機件故障，於案發地點約20米外，被窮追而至的女事主捉住，以致人仰車翻，無奈棄下手袋及單車，拔足往埃華街逃去。女事主於糾纏間手腳擦傷流血，幸其手袋及內裡的銀包、現金、化妝品及身份證等總值約27,500港元的財物力保不失，她其後自行報警求助，並由救護車送院治理。



案件交由旺角警區刑事調查隊接手跟進，探員連日翻查附近一帶閉路電視片段，進行收集情報作深入調查後，鎖定一名涉嫌與案有關的男子。至今日(15日)早上約6時15分，警方於旺角區將該名姓楊(29歲)目標男子拘捕，並於今晚約8時，將疑犯押返其位於大角咀海庭道富榮花園一單位搜查，檢獲一批相信其案發時身穿的衣物。被捕男子報稱從事運輸業，據悉，有人在案發時並無戴口罩。旺角警區刑事總督察周振才表示，正調查疑犯是否與其他同類案件有關。