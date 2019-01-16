Dr.東：忽視過度活躍症治療　成年後易有負面情緒

專注力失調及過度活躍症(ADHD)會由兒時延續到長大後，忽視治療可能摧毀一生！中文大學一項研究發現，兩至三成ADHD續患者成年後已沒有接受跟進治療，他們因此易有負面情緒，金錢與時間管理也較差。專家提醒，要持續接受治療才能更好投入生活，政府長遠需針對十八歲以上患者，增撥資源協助更多有需要患者。



二十六歲的阿軒，自小在ADHD影響下，組織能力、專注力、時間管理等方面均較弱，因而經常被人批評「無記性」。他曾在餐廳工作，但效率稍慢，便被同事批評「阻住地球轉」，人漸變自卑，負面情緒增加，「話我廢柴咪廢柴囉」更想過自殺，幸而被同事察覺，建議他看醫生。



中大醫學院精神科學系在二○一五至二○一八年進行一項研究，成功追蹤一百四十五名在二○○二至二○○五年時是六至十二歲ADHD兒童，研究發現超過八成受訪者到長大後仍被評估為ADHD患者，有三成為專注力不足，另有約百分之三界定為過度活躍症類，其餘約四成則是混合兩個類別。



該系助理教授麥敦平表示，成年的續患者組織能力一般較其他成人弱，除專注力較差、易分心、影響金錢和時間管理，亦有損工作表現。然而，只有小部分續患者成年後繼續接受跟進治療。



為何成年後沒持續治療？麥敦平解釋，不少人以為ADHD是兒童「獨有」問題，到長大後忘記看醫生，或因經濟負擔重而沒有持續治療。他建議，政府長遠需針對十八歲以上的患者，增撥資源延長精神健康服務，包括藥物、心理輔導及社會服務支援，協助更多有需要患者。因為，現時一些私營機構的收費，患者難以負擔，像阿軒分享時提到，自己曾到坊間尋找機構醫治情緒病，但一小時就要八百元，費用超出可負擔能力。



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