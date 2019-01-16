探射燈：業界倡建遊艇碼頭吸遊客

現時西貢區內餐飲業愈開愈多，有業界代表建議興建「遊艇碼頭」，增加配套設施及就業機會，而且該區更有多個地點被納入地質公園景區，吸引遊客及本地市民旅遊。有船主建議政府善用遊樂船發展海上旅遊，推動旅遊業。



「船P」愈來愈受歡迎，有建議回收廢棄船廠發展遊艇泊位，並在岸上增設商店及超市等，讓人購買食物上船。西貢遊艇協會創會會長張溢良表示，一艘遊樂船需聘用至少3至5名人手，建議政府增設遊艇碼頭，增加餐飲、維修保養等相關就業機會，長遠帶旺經濟。另外，現時地質公園共提供兩組海上遊覽路線，其中一組路線是到「西貢火山岩園區」觀賞六角形火山岩柱，以及其他海蝕及海積地貌。由於該些島嶼孤懸海上，連園方亦建議遊客及市民坐船觀賞。



「嘥咗個地質公園！明明有利海上旅遊行業。」國際精英潛水訓練中心負責人張衞指，外國的地質公園入場費高昂，但配套充裕，令遊客感覺物有所值，反觀港府對被列為世界級的地質公園卻是「零規劃」。他建議政府將地質公園納入旅遊重點，全面提升配套設施，並發展海上旅遊，穩定船主及漁民的收入。