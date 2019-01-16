探射燈：船廠非法出租泊位牟暴利

2017年，東網連環揭發多區船廠涉違例出租遊艇泊位；去年再發現筲箕灣多家船廠把低價租用的政府土地租予不同車房。有立法會議員表示，近年船廠缺乏新人入行，瀕臨荒廢，建議政府收回廢棄船廠作規劃發展。



鴨脷洲海旁道海濱多家船廠及船公司以短期租約租用，月租低至萬多港元，可用面積多達近萬平方呎。有船廠將本來只限臨時停靠待修船隻的船排，變成豪華遊艇泊位出租，每個泊位月租4萬至10萬港元不等，估計租出約20個泊位，年賺逾千萬港元。筲箕灣譚公廟道旁有12幅土地，本來劃作船廠用途，早年以月租低至1萬港元的短期租約批出。惟多家船廠分間出共約20間車房，推算月租收入高達60萬港元。



「租位仲好搵過修船，排斥真正做修船嘅人。」立法會議員易志明批評，政府監管不力，導致市面充斥不少「假船廠」。他指，由於船廠缺乏新人入行，人力資源愈見緊張，出租泊位人手少、利潤高，故吸引不少船廠「轉型」，反致船隻需到內地維修。他建議政府加強執法，收回廢棄船廠作規劃，並將現行短期租約改為最少10年的長期租約，吸引投資者發展，以及加強職業培訓。