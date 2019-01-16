探射燈：遊艇泊位政府無規劃　海上亂咁泊

海上泊位問題惡化，遊艇周圍亂泊！本港遊艇數目持續上升，加上近月愉景灣200多艘遊艇被迫遷，令泊位不足問題進一步惡化。東網記者日前巡視西貢海面，發現多個停泊黑點亂象叢生，隨時影響海上安全。業界指泊位不足令投資者卻步，有暫泊於拋錨區內的遊艇慘遭山竹吹毀，船主亦歸咎無位泊。業內人士建議政府倣效私人遊艇會，設置魚骨形泊位，增加泊位數量及提高保護力，長遠推動遊樂船發展。



全港遊艇數目近1萬艘，避風塘、遊艇會泊位長期爆滿，西貢區更為亂泊「重災區」。東網記者日前巡視該區，發現多艘船隻泊於碼頭內灣，船隻相距僅數呎，出入易發生碰撞。被稱為遊艇停泊黑點的早禾坑及白沙灣，有數十艘遊艇停泊，海面有遊艇疑因未妥善繫泊，海水中載浮載沉。至於輋徑篤對開水域，在一層層整齊排列的遊艇旁，卻有多艘遊艇未按「隊形」停泊，但該處並不屬於香港遊艇會管理範圍。



去年山竹襲港，西貢受災淪為「船塚」，多艘遊艇擱淺，令泊位不足問題再受關注。國際精英潛水訓練中心負責人張衞一艘泊於碼頭內灣、高4層、長20米的遊艇，即使綁上7條繩纜仍不敵颱風。他不願透露損失金額，僅稱同款新船值過千萬元，但他坦言該處屬「不明文停泊區」，「嗰度係拋錨區，屬臨時停泊區，只係唔畀『打梗泡』。」



作為水上活動熱門地點，現時西貢區內的公眾停泊處僅得鹽田仔避風塘，不但位置偏遠，且面積細小，不少船主寧願停泊於原只供暫泊的拋錨區。同時，區內有數個可供長泊的私人繫泊設備區，惟輪候時間長，張衞更指船隻「打梗泡」會360度旋轉，所需水域較大，如早禾坑僅得18個私人繫泊設備，意味該處只可繫泊18艘船隻。他建議政府增設魚骨形泊位或防坡石，提高保護力，「魚骨形泊位嘅船頭、船尾落兩條纜，船身又綁晒，除非成個魚骨扯起，但政府根本冇打算做咁大型嘅泊位設施。」他補充，因魚骨形泊位成本高、受惠人數少，相信非政府優先處理問題，「連防坡石咁簡單都唔加，每次打風啲船主都要擔驚受怕，跳上船搵命博！」



「大型遊艇同快艇有近1萬架，泊位一半都冇！」西貢遊艇協會創會會長張溢良表示，近年第四類船隻數目急升，惟泊位數量未有增加，致問題惡化。身兼遊艇公司老闆的他透露，泊位不足一度令投資者卻步，生意額大跌30%至40%，他更曾1年內未有交易，需轉型業務代理，包辦泊位、船長等服務，才能繼續經營。



張溢良擔心，農曆新年期間大批船隻回航香港仔避風塘，惟不少遊艇停泊於該處，易生爭執，加上愉景灣遊艇會因翻新工程，泊於該會的200艘遊艇被迫遷，令問題進一步惡化。他質疑政府僅計算全港泊位及船隻總數便稱供應足夠，卻忽視部分避風塘如喜靈洲避風塘因位置偏遠致使用率低，有「篤數」之嫌，批評當局未有因地區需要而增設泊位。



海事處發言人表示，任何人未經許可敷設浮動構築物，一經定罪最高可被罰款5000港元，該處過去3年，就早禾坑、白沙灣、黃麖地、大網仔、輋徑篤及西貢碼頭敷設浮動構築物，共發出353張移除通知書，並沒有檢控個案。發言人又指，截至2017年底，本港第四類船隻共有9948艘，預計直至2030年，全港避風泊位面積的整體供應，足夠應付本地船隻需求。



另外，海事處將展開喜靈洲避風塘私人繫泊設備區的第3階段申請，西貢鹽田仔避風塘及早禾坑設立相關設備亦已獲西貢區議會支持。惟根據該處資料顯示，2015至2017年，喜靈洲避風塘及鹽田仔避風塘是全港使用率最低的兩個避風塘，期間喜靈洲避風塘未錄得遊樂船使用數字。