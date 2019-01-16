長者轟鼓勵就業涼薄　智障女逝世殘疾綜援仍未批

政府下月起收緊長者綜援申請年齡至六十五歲，引起社會強烈反彈，有立法會議員今日提出檢討綜援的議員議案，圖迫令政府擱置計劃及全面檢討綜援機制。不少將屆六十歲的長者直呼政府涼薄，批評政府鼓勵長者就業是「推長者去死」；另有替女兒申領殘疾綜援的照顧者，批評申領程序繁複，苦候十個月，直至女兒去世，仍未獲批申請。



Teresa今年七月踏入六十歲，正申領普通成人綜援，她原以為年齡屆滿後可轉領長者綜援「加碼」，卻因收緊政策而一夜夢碎，痛斥政府「離譜、涼薄」，斥政府要求六十至六十四歲長者參與「自力更生綜合就業援助計劃」， 「老人家個個係咪學歷高？唔係囉！最多咪做洗碗、掃街！老人家已經由後生捱到老，政府係咪變相要佢哋做多幾年做到死？」



除了收緊長者綜援安排備受爭議外，整個綜援機制亦存在檢討及改善空間。李芝融的女兒患有嚴重智障，並有吞嚥障礙，需長期進出醫院，他為女兒申請每月不足五千港元的傷殘綜援，原冀減低醫療開支，卻發現處處受掣肘，例如殘疾綜援中的康復醫療費用，包括尿片等，需綜援申領人先墊支才實報實銷，他曾因此向親戚借錢逾四千港元，墊支女兒的醫療用品開支。



而輪椅、沖涼床及企架等非恒常醫療，更需要先獲醫生證明有必要，通過社署批准，才能資助購買，申請需時最快三個月。芝融前年九月向社署申請資助，為女兒購買輪椅，惟直至女兒去年七月不敵病魔離世，申請仍未獲社署批准。



捍衛綜援權利大聯盟批評綜援制度千瘡百孔，促政府重新研究，制訂合理金額水平。