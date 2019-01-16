內地漢購張學友演唱會門票墮陷阱　南亞幫夥本地漢掠走12萬元

南亞兵團夥本地幫又作奸犯科。一名內地男子報稱近日於社交網站結識一名本地漢，他聲稱有正在港舉行中的歌星張學友演唱會門票出售，內地男向對方表示欲購買90張門票，對方開價逾12萬元。雙方相約於今日(16日)凌晨1時許，在深水埗連翔道近西鐵南昌站C出口對開交收，該名內地漢與一名同鄉於深夜抵港赴會，期間，雙方用微信聯繫，賣家拍下站外一花槽位置，稱於上址等候。



當2內地漢抵步後，突撲出4名持鐵枝及鐵通的南亞漢，搶走事主一個內有12萬元的背囊，而身上的2萬元未被搶走。混亂中，2內地漢制止時，遭對方持鐵枝扑傷，4南亞賊得手後，跳上一輛由一名本地漢接應的私家車，往美孚方向逃去。



警方接報趕至，2內地漢分別眼、手及腳受傷，經救護員治理傷勢後，2人指因今日要趕返內地上班，故拒絕送院。2人在場協助調查後乘警車返警署。警員則於附近兜截涉案私家車。



張學友於本月11日到29日，在紅磡香港體育館舉行15場演唱會，根據官方資料顯示，票價分別為980港元、680港元及380港元。