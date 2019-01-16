曾蔭權爵士銜頭、長俸去留　終審後定奪

前特首曾蔭權爵士昨刑滿出獄，並由「G4」要員保護組保護及專車護送。至於他會否被「搣柴」，褫奪其大紫荊勳章和英國爵士銜頭，以及取消其每月八萬元的長俸，由於他早前向終審法院申請的上訴許可已獲批，案件將於五月審理，料視乎案件判決才有決定。



曾蔭權公務員生涯長達四十多年，估計當年退休已即時獲得達一千二百萬元的長俸，之後每月有約八萬元長俸。他於九七回歸前獲英女王頒發爵士勳銜，回歸後於○二年獲特區政府頒發大紫荊勳章。其卸任特首一職後，仍享有各種前特首福利及待遇。



被問到曾蔭權刑滿出獄後是否仍享有前特首福利，政制及內地事務局回覆指政府一直按立法會財委會批准，為所有前特首提供支援及其他終身福利。



對於會否褫奪其大紫荊勳章，禮賓處回覆指如獲授勳人士的行為，會對其應否繼續擁有該勳銜構成疑問，或作出有損授勳及嘉獎制度的名聲的行為等，政府會考慮是否須褫奪其勳銜。惟該處稱不會評論個別個案的具體考慮因素。



至於英國爵士銜頭，根據英國榮譽沒收委員會規定，任何獲頒授勳銜的人士如作出有損榮譽制度聲譽的行為，都會被沒收其榮譽，舉例指如果有人因刑事罪行被判入獄最少三個月，榮譽沒收委員會可建議撤回該人勳銜，並將建議交予英國首相，再由英國首相遞交予英女王作最後決定。



對於曾蔭權的退休金安排，公務員事務局不評論個別個案，但重申根據《退休金條例》，已獲批退休金的公務員若被裁定觸犯任何與公職有關的罪行，有關罪行由特首核證為已對香港造成嚴重損害，或可能令人對公職服務大失信心，有關人士可能不獲批退休金，已獲批的退休金可被取消、暫停支付或扣減。