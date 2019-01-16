曾蔭權終極上訴5‧14開庭　圖打甩行為失當罪名

曾蔭權因一項公職人員行為失當罪被判監十二個月，刑期雖然已於昨日屆滿，但他仍繼續上訴，希望能推翻定罪。終審法院在去年十二月已受理其翻案上訴，並已排期在五月十四日開庭審理。他最終能否脫罪的關鍵，將繫於終院五名法官如何理解行為失當罪的定罪要求。



曾蔭權被定罪的公職人員行為失當罪，指他在二○一○至二○一二年行使特首職權，考慮涉及一間廣播機構的決策時，無申報與該機構股東進行物業租賃的商議。



他昨被問到對於終審上訴有無信心時，指法庭仍在處理，不想多言，但他亦表示，作為香港人，於香港法治環境若要追求公義和清白，是需要堅持，「呢個唔可以放棄」。



代表曾蔭權的御用大律師Clare Montgomery早前為他申請終審上訴許可時，向終院提出，即使曾是有意不作申報，他也未必認知漏報利益是違法行為；正如曾在電台節目解釋，他是認為事件不涉利益衝突，所以才不作申報，而他是否明知漏報是違法，亦牽涉其行為是符合「嚴重」這控罪元素。



終院聽取控辯雙方陳詞後，決定受理曾之上訴。終院將會在五月的聆訊中，釐清行為失當罪中，涉案公職人員是否必須知道其行為不合法，以及法庭應如何引導陪審團，去裁斷被告有無申報責任，和涉案失當行為是否嚴重。另外終院亦會裁斷，曾在審訊過程中有否遭遇重大不公。