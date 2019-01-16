東方日報A1：曾蔭權聲沙兼口震　意氣風發不再

經歷約兩年的定罪、入獄、上訴、減刑以及出入羈留病房生涯，因公職人員行為失當罪名而被判監一年的前特首曾蔭權爵士，昨日刑滿出獄，他在太太陪同下昨早直接由瑪麗醫院「出冊」。重獲自由的曾蔭權明顯比之前平和，他聲稱數月前已放下怨恨，現只想與太太過寧靜退休生活，毋須隔着玻璃、面對監聽地與太太傾偈。被問到同是前特首的梁振英未有因UGL案被控，曾稱不想比較，免勾起心中的嬲及怨恨。



曾蔭權原審時被判監二十個月，其後上訴獲減刑至一年，被安排在赤柱監獄服刑。刑期屆滿在即，曾蔭權於上周五突報稱不適，由監獄送往瑪麗醫院羈留病房接受治療至昨日出獄。早上八時多，兩部警方G4要員保護組車輛到達瑪麗急症室及臨床病理大樓門外準備，G4人員、便衣警員及醫院保安人員在後門安排打點，亦有大批傳媒守候。



終於離開鐵窗、脫離輪椅、換掉囚衣，身穿西裝及打煲呔的曾蔭權在九時十七分拖着太太步出醫院，與傳媒簡短談話，只見他一頭白髮，但精神尚算飽滿，身形則較入獄前清減了。他語氣平靜地說，昨日開始可回家與家人團聚，與太太過正常及寧靜退休生活，亦能恢復數十年習慣每天到教堂彌撒，重獲自由後第一件事是與太太傾偈及喝杯久違的咖啡：「之前每星期只有一次隔住玻璃、有人監聽咁傾偈……」



被問及上訴情況、是否憎恨梁振英，曾表示不想多言，並指不會比較，因會掀起以前心內的嬲及怨恨。他透露，數個月前盡很大努力，靠唸經將怨恨掃除，現時已沒有類似思維。即使傳媒再追問嬲及怨恨原因，他亦只重申已掃走該些情緒。



對於過去數天一直留醫直至「出冊」，曾蔭權表示，因私隱不便透露病情，但強調不是嚴重，入院只是身體檢查。不過，他昨日說話時聲音沙啞兼口震震，從前意氣風發神態不再，而其左頸動脈上下位置數顆肉粒則較以往顯得更為明顯。



曾蔭權登車離開瑪麗後，約於九時半到達位於深水灣的香港哥爾夫球會與家人團聚，逗留至下午離開，之後返回渣甸山畢拉山道住所。至下午五時後，G4專車再次出現接載曾蔭權夫婦出門，前往中環堅道天主教聖母無原罪主教座堂祈禱，由教堂職員開門迎接，之後教堂大門關上。



曾氏夫婦逗留約半小時後離開，由陳志明神父相送，臨別時陳與曾擁抱，後者全程面露笑容。約二十分鐘後，曾蔭權抵達灣仔萬麗海景酒店，在場等候的記者問他「係咪同細路食飯？」他輕聲回答：「係呀！」家庭飯局於晚上約十時散席。



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