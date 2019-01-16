八旬翁帶備木梯攀橋圖自殺　生死關頭攬實水管保命

今日(16日)凌晨4時許，一名八旬翁帶備一條約1.5米高的木梯，到青衣長康邨康和樓對出的行人天橋上企圖跳橋自殺，他爬梯攀越橋壆約米半高鐵欄，再爬出離地約20米的橋外，他背向天雙手雙腳撓實橋底外牆一條水管，其後，老翁疑膽怯，到生死關頭取消尋死念頭，並高呼求救，附近大廈保安員驚聞呼救聲查看，見老翁險象環生，欲救無從，隨即報警求助。



消防員接報趕至架起升降台，將老翁救回安全位置，他無表面傷痕，送院治理，老翁向調查警員稱他並非自殺，只是「想睇車」而爬出行人天橋，惟警方在現場發現遺書，案件列企圖自殺處理。一名女親友接報趕抵醫院了解事件。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

