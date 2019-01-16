綠色先鋒：走塑護洋　巨型膠海龜宣揚保育

發展與保育哪個更重要一直是難有定論的課題，但隨着人類活動的膨脹，影響野生動物的居住環境卻是一個不爭的事實，其中以港島深灣為本港唯一產卵地的綠海龜就是「受害者」之一。為喚起大眾對保育的意識，有本地藝術團體以約1000個即棄膠樽製成巨型綠海龜模型，希望以視覺藝術表達塑膠對海洋生態系統帶來的負面影響。



「呢1000個膠樽全部都係我哋自己喺好短時間之內收集番嚟，可想而知塑膠係多得幾緊要。」本地藝術團體&dear兩位創辦人為表兄妹，索性以「兩老表」作稱呼，其中表哥直指港人的塑膠消費力驚人，而且回收的意識不高，廢棄膠樽往往最終會被丟進大海，對海洋生態的影響極為嚴重，「例如畀一啲膠袋纏住啦，或者會唔小心當食物食咗，有啲海洋生物個肚入面全部都係膠樽蓋同膠製品。」



為響應「為海洋．走塑行多步，LESS膠！」為主題的海洋公園保育日，&dear應邀為保育日製作一隻巨型綠海龜，讓大眾了解塑膠垃圾對海洋生態系統、海洋生物及人類的影響，「要砌咁大隻膠海龜一啲都唔簡單，前期要計數、畫圖、將膠樽按大細分類同埋剪裁等等。」表妹指，整隻海龜只以熱溶槍將膠樽黏貼好，不加任何配件，名副其實是將廢棄物升級再造，而由於模型體積巨大，他們要「計好數」將模型1分為4運往海洋公園，再於活動當日即場砌好。



除了綠海龜模型，他們亦會透過插畫帶出關於自然生態和動物的議題，例如之前他們就繪畫了去年俄羅斯世界盃吉祥物扎比瓦卡（Zabivaka）的真身西伯利亞平原狼、2014年巴西世界盃貌似穿山甲的吉祥物巴西三帶犰狳和2010年南非世界盃吉祥物非洲豹等6種動物，並加上註釋，望令更多港人了解不同動物的背景。

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