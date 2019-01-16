B女意外淥傷　港媽卸責餐廳︰冇危機意識！

小朋友懵懂無知，需大人從旁悉心照顧。近日有家長帶同B女到餐廳午膳，誰料B女意外拍瀉湯麵，燙傷身體。該港媽批評店員欠缺危機意識，並將責任推卸至家長身上。



該港媽周一（14日）在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」講述事件，指當日與丈夫及女親友，帶同B女到土瓜灣一間餐廳用膳，有店員將一碗公仔麵放至枱上。當時她們正準備將B女抱進嬰兒車，轉手之際，未及反應，B女已一手拍瀉湯麵，結果B女手腳和腹部慘遭燙傷，一片紅腫。



該港媽直斥︰「店員連最基本危機意識都冇」，又批評店員在意外發生後毫無反應，更沒主動提供冰水，「老闆立即推卸責任，覺得係我哋單方面問題，冇睇住小朋友令到意外發生」。



貼文在網上瘋傳，惟網民一致認為港媽有錯︰「呢啲完全係監護人嘅責任」、「怪獸家長，咩都覺得人哋錯」，又戲謔指︰「好在樓主今次唔係去動物園餵獅子，一陣BB伸隻手入鐵籠……咁就真係有機會要報警拉咗隻獅子」。



有目擊事件的網民則留言道出另一版本︰「其實店員已經有standby企喺你隔籬，又有拎冰水畀你哋…我見到職員係有幫手，而且老闆都有問發生咩事，再者張枱其實好逼，放滿食物，無空位」。



事件誰對誰錯，或許各人想法不同，只知現時該港媽已刪除其帳號及貼文了。

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