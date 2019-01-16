鄭若驊死撐唔告CY　稱尋外間法律意見非慣常做法

「放生黎智英，唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊在未有尋求外間獨立大律師的法律意見下，決定不就前特首梁振英的UGL案提出檢控，事件引起外界質疑。立法會議員朱凱廸就爭議於立法會大會提出質詢，並要求鄭收回「除非案件涉及律政司的同事，我們才會外判」的言論。鄭回應時拒絕收回言論，死撐律政司作出檢控決定前尋求外間法律意見並非慣常做法。



朱凱廸今日(16日)在立法會提出質詢時指，律政司曾在2012及2013年發出的聲明中指，如案件性質敏感，會在作出檢控決定前尋求外間大律師法律意見，質問鄭上任以來，有否修改此做法，不檢控梁振英一事是否「自己一個決定晒？」



鄭回應時表示，律政司刑事檢控科每年作出逾1.3萬次法律指引，撇除涉及律政司人員案件，作出檢控決定前有尋求外間法律意見的宗數，在2016、2017及2018年分別只有0宗、1宗及0宗，反映大部分案件作檢控決定前沒有尋求外間法律意見，強調不會因涉案人士為高官、政治人物或政治敏感，就必須尋求外間法律意見。



議員陳淑莊會上發言時揶揄鄭為「法治天敵」，又「恭喜」鄭成功當選為負支持度最高的官員，「就嚟拍得住吳得掂」。她指出，鄭出任交通諮詢委員會主席6年期間，需向時任行政會議召集人梁振英匯報工作，質疑鄭是否可就梁的案件作獨立判斷。



鄭回應時則指陳亦是律師，偏頗是有法律定義，有中立、客觀標準，重申律政司完全可以作有關決定。