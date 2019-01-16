法援假難民兩年耗4.23億　港人海外涉案卻無助

假難民不但破壞社會治安，更耗費納稅人大量金錢，港府過去兩年因向免遣返聲請人提供法律支援，公帑開支便高達4.23億港元。有立法會議員批評，港府連年花費巨額公帑，資助聲請人提出聲請及上訴，但有關聲請只有不足1%獲確立，反觀對囚於菲律賓陷冤獄的香港永久性居民，當局卻提供微不足道支援，質問政府「會否令市民產生應幫不幫、厚此薄彼觀感？」



政務司司長張建宗書面回覆立法會議員謝偉俊的提問時表示，在2017/18年度，用於由當值律師服務運作的「免遣返聲請法律支援計劃」的開支為1.29億港元；至於2017年9月起由保安局推行的「為免遣返聲請人提供公費法律支援試驗計劃」，其2017/18年度的開支為2300萬港元。在2018/19年度，「免遣返聲請法律支援計劃」和試驗計劃的預算開支分別為1.47億港元及1.24億港元。



另外，聲請人如不滿入境處或酷刑聲請上訴委員會的決定，並擬就此向高等法院尋求司法覆核，他們可根據《法律援助條例》(《法援條例》)(第91章)申請法律援助(法援)。上述開支並不包括有關司法覆核個案或法援的開支。



至於2018/19年度與免遣返聲請相關的預算開支為13.99億港元，當中包括審核聲請和處理有關上訴、為聲請人提供公費法律支援，以及人道援助的開支。在2019/20年度，政府則會繼續預留足夠資源，處理與免遣返聲請有關的工作。有關開支細節，將會反映於2019/20財政年度預算當中。



對於議員要求研究向海外涉及刑事案件的港人提供法律援助，回覆中稱，特區政府一向致力為在香港境外遇上困難的香港居民提供協助，但目前《法援條例》不適用於香港以外司管轄區進行的法律程序，如把香港的法援服務延伸至其他司法管轄區，涉及就當地的訴訟個案進行案情審查、應否從香港委派律師協助辦理有關個案，以及如何持續監察個案的審訊或上訴程序等，在實際執行上有極大困難，故沒有計劃把法援制度延伸至外地。