台豬瘟防疫升級　陸港澳班機乘客出機門即檢手提行李

台灣嚴防非洲豬瘟傳入的措施升級。因應春節赴台旅遊的旅客將增加，桃園國際機場加強防疫措施，航空警察局周三（16日）表示，即日起全天候從大陸、香港、澳門飛抵的班機，旅客一落飛機便需在閘門前接受手提行李檢查，務求達到百分百檢驗，以防有豬肉製品流入。由於抵台旅客眾多，多個閘門均出現排長龍等安檢的情況。



台媒報道指，新措施周三早上開始實施，多個閘口前均有安檢人員，逐一要求旅客打開手提行李接受檢查，亦會詢問旅客有否攜帶肉製品。大部分旅客對新措施表示可接受，但有部分人認為很麻煩。桃園機場第二航廈多處均有旅客大排長龍，人龍一度長達200米。



台灣的行政院長蘇貞昌周一（14日）上任的第一天，便到了桃園國際機場視察防疫工作，除要求加強宣傳外，亦指示職員要全力堵塞防疫漏洞，對高風險地區旅客嚴加查驗，除了託運行李，手提行李一樣要百分百查驗，嚴防非洲豬瘟入侵。



內政部長徐國勇周三早上也到了桃園國際機場視察，他表示內政部已緊急採購X光機，以檢驗入境人士的手提行李。因X光機採購需時，現階段會先透過人工檢查方式，檢查手提行李。而徐國勇視察航警檢查手提行李期間，當場發現有旅客主動丟棄火腿腸、豬肉乾等豬肉製品。



台航空警察局安檢大隊副大隊長黃明凱就表示，會全力配合邊境防疫工作，雖然航警尚未增加額外警力，但各時段會派出33名警察，在各旅客落機閘口前檢查手提行李。航警局表示，目前從陸港澳抵台的班機每天約有112班，會協調警力支援。



大陸的非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，台灣近期先後推行各種措施，嚴防疫情傳入。台灣早前實施新例，只要查獲旅客從大陸及港澳等地攜帶豬肉製品入境而未主動申報，初犯罰款20萬元新台幣（約5.1萬港元），若再犯罰金會增至100萬元新台幣（約25.8萬港元）。



而大陸國台辦同日的新聞發布會上，發言人馬曉光回答兩岸議題，被問到台灣有政客聲稱大陸故意讓非洲豬瘟疫情輸出到台灣，馬曉光稱，大陸農業主管部門日前已就非洲豬瘟防疫工作向民眾說明。