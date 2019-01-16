龜縮三周再見傳媒　鄭若驊收斂唔敢設規矩

民望進一步低殘尋底的律政司司長鄭若驊，自上月26日於機場貴賓室外會見傳媒後，「龜縮」3星期至今午(16日)終再接受傳媒提問，但她一改上月囂張態度，不再設提問規矩，更未有對記者指手畫腳要求大家「文明啲」。



鄭今早出席立法會大會接受議員質詢，新聞官已提早向傳媒「打招呼」，稱鄭於質詢後會接受傳媒提問。鄭面帶笑容施施然離開會議廳到俗稱「咪兜」的採訪區，即使民主派議員在旁舉牌抗議，高叫「鄭若驊偏頗，放生梁振英」，她都未有「黑面」示人。



鄭先作簡短開場發言，重申律政司會根據檢控準則處理案件，強調司內人員處理不偏不倚，及後接受提問時，她再沒有要求記者舉手及親自揀選記者發問，讓大家自由提問。問及不檢控前特首梁振英的理據，以及會否公開資深大律師蔡維邦就其所涉僭建的法律意見，鄭重申不會就個別案件作評論，強調檢控守則規定，所有獨立法律意見必須保密，不能隨便公開。



現場所見，鄭在全長約13分鐘會見傳媒期間，先後回應兩名中文記者及一位英語記者提問，每次回答前鄭都會感謝記者提問，又謂各提問使她有機會作解釋，語氣及態度較上月有所收斂。在鄭離開時，記者上前追問，鄭亦未有如以往「黑面」、「封口」離開，反之站在扶手電梯口再作簡短回應。