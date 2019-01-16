陳肇始指正草擬條文禁售電子煙　料本年度首讀

政府早前宣布全面禁止電子煙，食物及衞生局局長陳肇始今天(16日)在立法會回應議員質詢時，指當局正在密鑼緊鼓草擬立法條文工作，初步預計在本立法年度內提交予立法會進行首讀。她稱，政府一直大力控煙，期望於2025年能將吸煙率減低至7.8%。



她又指，政府曾從市面購入電子煙進行化驗，結果顯示多個樣本的容液和氣霧均含有致癌物甲醛，而在2017年亦把7個加熱而非燃燒的煙草產品樣本送至政府化驗所，化驗結果顯示所有氣霧樣本均含有尼古丁和焦油，含量與本地出售的捲煙相若，顯示新型產品同樣會危害健康。她亦表示，過去傳統煙草盛行，避免重蹈覆轍，社會上對立法規管電子煙有不少意見，但認為不足以保障市民健康，因此決定全面禁售。



議員邵家輝指，過去有電視節目提及有關化驗報告，相關化驗人員在節目中表示，如使用一般人吸食煙的方法檢驗是未能驗出致癌物，因此當時需要使用電子儀器吸食12分鐘才能驗出。邵批評，相關檢驗報告誤導。另外他亦指，外國多個政府讓市民有選擇權，香港卻禁止電子煙，不讓市民選擇。



議員吳永嘉則以禁售酒精為例，指政府現時禁售酒精濃度較低的酒，但濃度較高則可以發售，而電子煙的危害較傳統煙草低，批評政府做法未能取得平衡。



陳肇始回應時稱，加熱煙和電子煙是新興產品，化驗方法是參考美國做法，而化驗尼古丁和焦油則以與傳統香煙相若的模式，是符合國際標準。