政Whats噏︰譚文豪自爆曾做救生員　質疑潛水訓練不足

去年9月有救生員在荃灣汀九近水灣泳灘落海檢查防鯊網時，懷疑遇溺不治。有立法會議員就救生員潛水訓練事宜於今日(16日)在立法會大會提出質詢，期間立法會議員譚文豪(Jeremy)就自爆曾經做過救生員，批評當局提供畀救生員嘅培訓「好有問題」，特別係泳灘救生員嘅訓練不足。緊接Jeremy發言嘅議員謝偉俊(Paul)就話Jeremy「keep(保持)得好」，質疑唔係個個救生員都係咁，認為當局需定期對救生員進行考核。



Jeremy話，自己當年只係做泳池救生員，但就覺得沙灘救生員訓練唔夠，並非個個都有進行水肺訓練，認為當局應要求所有沙灘救生員都要有相關訓練。



曾經因Jeremy重提其着泳褲抗議律師會一事而向Jeremy開火嘅Paul，今次似乎亦都認同Jeremy講法，話依家有1959名救生員，部分漸漸年老，唔少救生員日常工作多數係坐喺度觀察，指雖然「譚文豪議員keep得好」，但質疑係咪個個都係keep得咁好呢？佢仲質問當局係咪有定期測試救生員體能。



民政事務局局長劉江華回應，康樂及文化事務署有測試畀救生員，以確保佢哋體能符合標準，並將會加強有關工作。Jeremy同Paul多次喺立法會大會上針鋒相對，佢哋今次冇嗌交，真係難得喇。